Basket Serie A: Virtus Bologna -Cremona 79-71

Virtus Bologna in testa da sola e stacca l’Olimpoia di 2 punti

Virtus Bologna in festa dopo il successo per 79-71 contro Cremona che proietta la Segafredo in testa solitaria della Serie A di basket. L’intervallo lungo vede una formazione bolognese, completamente spentasi sul piano offensivo poco prima del riposo, avere 7 punti di vantaggio sulla Vanoli (32-25); Pajola tenta di ridare fiato ai padroni di casa, ma il divario si accorcia a fine terzo quarto (54-49). Ci pensa così Belinelli a sigillare la sfida.