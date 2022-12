Pronte le classifiche del Campionato Automobilistico Umbro 2022

Disponibili sul sito della Delegazione Regionale ACI Sport www.acisportumbria.it

La Delegazione Regionale ACI Sport Umbria ha pubblicato le classifiche del XXXIII Campionato Automobilistico Umbro. Tutte le graduatorie sono disponibili sul sito ufficiale www.acisportumbria.it, in particolare al link diretto https://www.acisportumbria.it/campionati-regionali.asp . Atto finale di una stagione 2022 ad alto livello e impreziosita da numerosi eventi motoristici, anche nuovi, il documento riporta tutte le classifiche di ciascuna specialità con l’indicazione di tutti i piloti e le scuderie che hanno dichiarato la propria partecipazione.

Nella Velocità in Circuito si sono imposti il perugino Mirco Paletta (auto moderne), Rolando Bordacchini, pilota tuderte in azione fra le auto storiche e vincitore anche nel 2021, e la perugina figlia d’arte Martina Rossetti (al top sia nella Coppa Dame sia nell’Under 25). Nella Velocità in Salita primi classificati risultano Riccardo Trippini di Baschi (auto moderne), la perugina Deborah Broccolini (Coppa Dame) e l’orvietano Filippo Ferretti (Under 25). Nei rally, novità di quest’anno, primo posto per il folignate Francesco Fanari, mentre nella classifica riservata alle scuderie vincitore è il Pascucci Racing Team, realtà con base a Orvieto.

La Delegazione Regionale ACI Sport Umbria rivolge un particolare ringraziamento a tutti gli organizzatori che hanno permesso lo svolgimento del campionato, rimarcando il ruolo cruciale che ricoprono nell’attività e nel movimento regionale, anche nell’avvicinare nuove leve al mondo automobilistico, a tutti i livelli