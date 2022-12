Lutto nel Mondo del calcio , è morto Pelè

Il Mondo del calcio , milioni di tifosi in lutto , all’età di 82 anni è morto O Rei Pelé, l’unico giocatore ad avere vinto tre campionati del mondo per nazioni.

Tanti i record battuti dalla ‘Perla Nera’ , il suo nunero 10 con la maglia del Santos , poi della nazionale verdeoro , infine quella dei Kosmos, un vero talento , i suoi gol autentici capolavori, giocatore completo in tutti i sensi , in possesso d eccelsa i atleticità , ha realizzato gol memorabili in tutte le salse.

Pelè , in grado di fare imnamorare anche coloro che il calcio non lo hanno amato , vero trascinatore , dal Santos , alla nazionale brasiliana , capace di mettersi in gioco anche negli Stati Uniti con la maglia dei Kosmos.

I numeri dei successi sono altissimi , ne citiamo solo alcuni: tre coppe del mondo (1958, 1962 e 1970, cPelé ha conquistato: 10 campionati dello stato di San Paolo, quattro Tornei Rio-San Paolo, 6 campionati brasiliani, cinque consecutive Taça Brasil, due edizioni della Copa Libertadores, altrettante della Coppa Intercontinentale, la prima edizione (su due disputate) della Supercoppa dei Campioni Interc