Nell’ultima amichevole prima delle rirpesa del campionato Serie A , il Lecce batte croati del Varazdin 2-0

Il Lecce supera per 2-0 i croati del Varazdin, in un test amichevole in vista della ripresa del campionato. Le reti dei salentini portano entrambe la firma di Gonzalez al 7′ e al 16′ del primo tempo.