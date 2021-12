3^ puntata di “Nordic Sky” in Val di Fiemme. Lancio della CDM di combinata nordica

Studio con vista sui trampolini olimpici di Predazzo e tanti ospiti.Presenti le atlete della Val di Fiemme Sieff e Gianmoena col comandante delle FFOO.Grandi appuntamenti in Val di Fiemme tra fondo e combinata Casadei, Debertolis, Nones e De Manincor a ruota libera con Paolo Malfer

La terza puntata di “Nordic Ski” andrà in onda stasera, 28 dicembre, su Trentino TV (Canale 12), Alto Adige TV (Canale 112), Welcome In TV (nazionale – canale 226), su Triveneta TV in Veneto e Friuli Venezia Giulia e su Teletutto in Lombardia. I telespettatori potranno seguire anche la diretta streaming oppure on demand su www.trentinotv.it e su www.altoadigetv.it.

Paolo Malfer ha aperto la puntata direttamente dalla sala VIP del comitato Fiemme World Cup con vista sui trampolini del salto di Predazzo, proprio dove si svolgerà la Coppa del Mondo di Combinata Nordica dal 6 al 9 gennaio. Prima parte della puntata, dunque, dedicata alla Coppa di Combinata Nordica organizzata dal comitato fiemmese con numerosi ospiti tra cui il sindaco di Predazzo, Maria Bosin, il presidente dell’ApT Val di Fiemme, Paolo Gilmozzi, il presidente della Cassa Rurale Val di Fiemme, Marco Misconel, la segretaria generale di Fiemme World Cup, Cristina Bellante, la quale sottolinea il grande lavoro del comitato fiemmese e dei numerosi volontari presenti agli eventi. Assieme al dott. Stefano Valeri, comandante della Scuola Alpina delle FFOO di Moena, sono intervenute anche le atlete della Val di Fiemme Annika Sieff (FFOO) e Veronica Gianmoena (CS Carabinieri), pronte per l’emozionante gara di Coppa a due passi da casa e che hanno esordito alla grande nella prima parte di stagione.

La Val di Fiemme scalda i motori per un inizio dell’anno davvero scoppiettante, con la tappa conclusiva del Tour de Ski che prevede per il 3 gennaio la Mass Start femminile e maschile a Lago di Tesero e per martedì 4 la Final Climb sul Cermis. Seguiranno poi le quattro giornate di Coppa del Mondo di Combinata Nordica dal 6 al 9 gennaio con il salto dal trampolino di Predazzo e la parte del fondo sulla pista a Lago di Tesero.

Nella seconda parte della trasmissione Paolo Malfer ha incontrato Gianni Casadei, presidente del Team Robinson Trentino, Bruno Debertolis, team manager dello stesso Team, Nicoletta Nones del Trofeo Skiri e Luca De Manincor coordinatore nazionale settore sport alpino delle FFOO.

La prossima puntata di Nordic Ski verrà trasmessa da Dobbiaco, nel consueto format di 48 minuti in onda sempre il martedì alle ore 20.40, con replica il martedì alle 23.30 e il mercoledì alle 16 e su Welcome In TV (Nazionale) anche il giovedì alle ore 14.00 e alle 23.00, il venerdì alle 17.00 e alle 24.00, il sabato alle 18.00 e la domenica alle 19.00.