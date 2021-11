Venicemarathon Black Friday col botto: in meno di 24 ore bruciati oltre 3.500 pettorali!

Nel frattempo, Venicemarathon ha ricevuto dalla Fondazione Rotary International il ‘Certificato di Apprezzamento’ per il supporto fornito al progetto ‘End Polio Now’

Venezia, 29 novembre 2021 – Anche quest’anno migliaia di runners e appassionati non si sono fatti sfuggire gli eccezionali sconti promossi da Venicemarathon in occasione del Black Friday dello scorso 26 novembre, sui tre principali eventi programmati nel corso del 2022, ovvero il 6^ Venice Night Trail, 11^Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K e la 36^ Venicemarathon & 10k.

In sole 24 ore sono andati a ruba oltre 3.500 pettorali e, in diversi casi, si è persino esaurito in poche ore il numero di posti messo a disposizione.

Ad oggi, quindi, gli iscritti al CMP Venice Night Trail sono 3.182 e restano a disposizione solo 1.818 pettorali; nella Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K sono complessivamente 1.934 e 3.255 nella 36^ Venicemarathon & 10K.

Ricordiamo che il 26 novembre è stato anche il giorno in cui si sono ufficialmente aperte le iscrizioni a tutte e tre le manifestazioni e che da questo momento in poi proseguiranno regolarmente secondo le quote in vigore. Dettagli e informazioni sono disponibili sui siti ufficiali delle manifestazioni, ovvero: www.venicenighttrail.it, www.moonlighthalfmarathon.it, www.venicemarathon.it.

In questi giorni, in casa Venicemarathon è arrivata anche un’altra bella soddisfazione. La Fondazione del Rotary International, su proposta del Rotary Club di Venezia-Mestre, ha conferito a Venicemarathon il proprio ‘Certificato di Apprezzamento’, per il supporto fornito al progetto ‘End Polio Now’ durante la Venicemarathon e le Alì Family Run. L’importante riconoscimento è stato consegnato dal presidente del Rotary Club Venezia Mestre Andrea Martin al presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva, alla presenza anche del Vice Sindaco di Venezia Andrea Tomaello e della Governatrice Eletta del Distretto 2060 del Rotary Tiziana Agostini.