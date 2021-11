Football Americano: all’insegna della campagna contro la violenza sulle donne

I RISULTATI DEL WEEKEND

Sirene e Underdogs a segno nel CIFAF, dominio Vipers nel Bowl U12, ai Seamen la doppia sfida contro i Giaguari in U5 e U18. Domenica vincente anche per Guelfi, HP Team e Blitz. Ecco il recap delle partite del weekend, giocate all’insegna della campagna contro la violenza sulle donne, alla quale ha aderito anche la Fidaf.

Esordio con il botto per il team U12 dei Vipers Modena, che a Milano si prende tutto, vincendo con ampio margine i due scontri in programma contro Legio XIII e Seamen Milano, senza incassare neanche un punto. Alle loro spalle, proprio i romani, che chiudono con un record di 1-1 grazie alla bella vittoria contro i giovani marinai. L’occasione per rifarsi ci sarà il prossimo 19 dicembre quando, a Roma, queste stesse squadre si incontreranno per il Bowl di ritorno della regular season.

E’ andata decisamente meglio per i Seamen nelle altre due categorie, perché sia in U15 che in U18 hanno messo in bacheca due importanti vittorie contro i Giaguari Torino, che consentono loro di assestarsi al secondo posto in entrambe le classifiche di categoria. Nel Campionato U18, vittoria dei Guelfi Firenze contro la Legio XIII Roma nel match di recupero della partita sospesa due settimane fa per fulmini. Il vantaggio parziale dei gigliati (21-0) con il quale si era chiuso l’incontro prima della sospensione è stato incrementato, fino al punteggio finale di 35 a 16. Gran vittoria dei Blitz Balangero, in trasferta contro i Daemons Cernusco: un 56 a 0 che non lascia spazio a dubbi su quali siano stati gli equilibri in campo e che consente ai piemontesi di scavalcare proprio i Daemons al quarto posto del Girone A. Per finire, l’HP Team si conferma in vetta alla classifica del Girone B grazie alla quarta vittoria consecutiva, questa volta ai danni della diretta inseguitrice, i Lions Bergamo, alla prima sconfitta stagionale.

In campo femminile, è dominio Sirene Milano in quel di Savona: il 56 a 0 rifilato alle Pirates padrone di casa la dice lunghissima sulle forze in campo e sull’efficacia di un roster ben rodato sia in attacco che in difesa. Sull’altro fronte, risposta delle Underdogs Bologna, che dopo la sconfitta proprio contro le milanesi all’esordio, lasciano a 0 le Arciere Asti e ritrovano il passo giusto in attesa della sfida del prossimo 11 dicembre contro le Pirates, partita che vale già il secondo posto in classifica.

Prima di concludere, la Fidaf intende ringraziare tutte le squadre e le crew arbitrali che hanno voluto aderire alla Campagna contro la Violenza sulle Donne, promossa dalla Federazione e da tutto il mondo sportivo italiano: crediamo fortemente nel ruolo educativo che lo sport può giocare, soprattutto quando in campo scendono le nuove generazioni e il messaggio lanciato con un semplice gesto come quello di dipingersi un segno rosso sul volto va esattamente in questa direzione.

Questi i risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO U12 – Bowl 2

Seamen Milano vs Legio XIII Roma 18-45

Legio XIII Roma vs Vipers Modena 0-32

Seamen Milano vs Vipers Modena 0-54

CAMPIONATO ITALIANO U15

Seamen Milano vs Giaguari Torino 40-20

CAMPIONATO ITALIANO U18

Legio XIII Roma vs Guelfi Firenze 16-35

HP Team vs Lions Bergamo 18-7

Daemons Cernusco vs Blitz Balangero 0-56

Seamen Milano vs Giaguari Torino 27-0

COPPA ITALIA

Guelfi Firenze vs Aquile Ferrara 13-12

CIFAF – Week 2

Pirates Savona vs Seamen Milano 6-50

Arciere Asti vs Underdogs Bologna 0-22

Calendario, risultati e classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: @Nando Marzano