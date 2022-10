Al San Nicola l’ anticipo dell’undicesima giornata finicisce a reti bianche

Nel primo tempo meglio i pugliesi , al 20′ l’attaccante frabcese Scheidler va in gol, annullato dal Var per millimeterico fuorigioco. Nella rirpesa Cheddira al 60′ centra la traversa, ma non basta per superare Iannarilli e colpiscono una clamorosa traversa con Cheddira nella ripresa, ma non basta e la vittoria manca da tre partite. La squadra umbra tiene bene e resta davanti in classifica.