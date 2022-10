Serie A: Monza – Bologna niente rinvio. La gara si gioca

Lunedì il posticipo 12^ giornata. Galliani aveva chiesto di posticiparla per l’accoltellamento di Pablo Marì.

Monza-Bologna, , si giocherà regolarmente come previsto lunedì 31 ottobre alle 20.45.

L’ad dei brianzoli Adriano Galliani aveva chiesto alla Lega Serie A il rinvio del match (“La squadra è sotto shock per la vicenda Pablo Marì. Ieri sera ho sentito i nostri calciatori e piangevano, ho parlato per mezz’ora con Pessina. Questo è uno spogliatoio di amici. Per questo abbiamo chiesto che sia rinviato il match, adesso vediamo cosa succede”), ma la richiesta è stata rigettata.