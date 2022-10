Sassuolo, Dionisi:”non abbiamo meritato di finire in dieci”

Abbiamo perso 4-0 , ma abbiamo creato tante occasioni 4-0 dove hai creato tante occasioni “

. Alessio Dionisi mastica amaro dopo il ko del Sassuolo a Napoli: “Volevamo finire almeno in undici, peccato perché nel primo tempo avevamo avuto occasioni per tornare in partita – ha detto ai microfoni di DAZN – Su un errore individuale poi abbiamo mandato Osimhen per il 4-0, giocare alla fine in dieci rischia di condizionare anche la prossima. Siamo stati più bravi con la palla che senza, dall’altra parte però avevamo il Napoli che è una squadra che realizza con grande facilità”.