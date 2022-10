Napoli, Spalletti:”Dico grazie ai ragazzi, meritamo questi elogi”

Il Napoli batte il Sassuolo 4-0 . Spalletti si gode la 13^ vittoria consecutiva tra Camoionato e Champions League.

“Bisogna applaudire la squadra per questo filotto di vittorie – ha spiegato il tecnico azzurro -. Dico grazie ai ragazzi, meritano tantissimi elogi”. “

Oggi però abbiamo concesso troppo -ha aggiunto -. Siamo andati subito in vantaggio e poi abbiamo raddoppiato meritatamente. Non ho visto però la solita precisione, anche se abbiamo lottato e tenuto la partita in pugno”.

Poi su Kvaratskhelia: “E’ perfetto. Sa fare tutto. E’ un bravissimo ragazzo. Stasera ha anche rincorso il suo avversario giocando bene sottopalla. A volte gli attaccanti non danno importanza a un recupero che potrebbe rendere più facile la riconquista della palla”.