Finisce con un pareggio 1-1 tra Maiorca ed Espanyol nell’anticipo della 12a giornata della Liga.

I padroni di casa rossoneri vanno in vantaggio con Muriqi al 48′ per poi essere raggiunti da Lazo al 70′. In classifica il Maiorca sale a 13 punti, l’Espanyol a 11.