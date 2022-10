L’Olimpia Milano sconfitta nella quinta giornata di Eurolega. L’Armani dura solo il primo quarto, poi crolla sotto i colpi del Barcellona con un netto 74-56.

Seconda sconfitta nella competizione per gli uomini di Messina, i catalani si risollevano invece dopo un avvio altalenante. Ottima prova per Milano di Davies con 18 punti, per i blaugrana Tobey chiude con 13. Prossima sfida per l’Olimpia giovedì prossimo col Real Madrid.