La Junior ospita il Merano nella seconda gara casalinga consecutiva.

Di scena nuovamente tra le mura amiche della palestra Zizzi la Junior Fasano, che alle 19 di sabato, 30 ottobre, ospiterà il Merano nel match valido per la 7^ giornata di campionato.



Messa in archivio la brillante vittoria sul Bolzano dello scorso week-end, la formazione biancazzurra è attesa dall’ennesimo impegno ostico, con il team altoatesino, allenato da Juergen Prantner, chiamato a riscattare le ultime due sconfitte rimediate contro Bolzano e Pressano. Gioco corale ma anche ottime individualità, come quella di Lukas Stricker (attuale miglior realizzatore del campionato con 43 reti), le armi della compagine meranese, assolutamente rispettata dal tecnico fasanese Francesco Ancona, che dichiara: <<Vogliamo assolutamente continuare la serie positiva e per far ciò bisogna battere il Merano, una squadra molto giovane che fa del ritmo altissimo la sua arma migliore. Ci stiamo preparando al meglio e siamo fiduciosi di avere le carte in regola per vincere questa partita>>.

Il match, che come di consueto sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming sul portale Elevensports, sarà arbitrato dai sig. Davide Schiavone e Luca Nicolella.

Il quadro completo del 7° turno della Serie A Beretta: Carpi-Conversano, Rubiera-Cassano Magnago, Bolzano-Siracusa, Junior Fasano-Merano, Pressano-Bressanone, Trieste-Sassari. Riposerà l’Appiano.

Antonio Latartara