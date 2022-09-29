Serie B – designazioni arbitri

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 1 ottobre.
COSENZA – COMO Venerdì 30/09 h. 20.30
PEZZUTO
MONDIN – PAGNOTTA
IV: ANGELUCCI
VAR: DOVERI
AVAR: PAGANESSI
BARI – BRESCIA h. 14.00
FELICIANI
SCARPA – CORTESE
IV: CAVALIERE
VAR: PICCININI
AVAR: FIORE
CAGLIARI – VENEZIA h. 14.00
COSSO
DI IORIO – TRINCHIERI
IV: ARENA
VAR: PAIRETTO
AVAR: ROSSI C.
CITTADELLA – TERNANA h. 14.00
SANTORO
BRESMES – CECCON
IV: DIOP
VAR: DOVERI
AVAR: MOKHTAR
MODENA – REGGINA h. 14.00
MARCENARO
BARONE – LONGO F.
IV: FIERO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: DI MONTE
PALERMO – SUDTIROL h. 14.00
PATERNA
SCHIRRU – NIEDDA
IV: GIGLIOTTI
VAR: SERRA
AVAR: PAGLIARDINI
PARMA – FROSINONE h. 14.00
DIONISI
BOTTEGONI – MINIUTTI
IV: CHERCHI
VAR: BANTI
AVAR: ROSSI M.
SPAL – GENOA h. 14.00
COLOMBO
MARGANI – TRASCIATTI
IV: LOVISON
VAR: RAPUANO
AVAR: CAPALDO
PERUGIA – PISA h. 16.15
MARCHETTI
DI GIACINTO – CAVALLINA
IV: DI FRANCESCO
VAR: GIUA
AVAR: PAGANESSI
BENEVENTO – ASCOLI Domenica 02/10 h. 16.15
FABBRI
CECCONI – BERCIGLI
IV: D’EUSANIO
VAR: MANGANIELLO
AVAR: DE MEO