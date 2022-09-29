Serie B – designazioni arbitri

Redazione 29 Settembre 2022 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie B – designazioni arbitri

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 1 ottobre.

COSENZA – COMO    Venerdì 30/09 h. 20.30

PEZZUTO

MONDIN – PAGNOTTA

IV:      ANGELUCCI

VAR:     DOVERI

AVAR:       PAGANESSI

BARI – BRESCIA      h. 14.00

FELICIANI

SCARPA – CORTESE

IV:      CAVALIERE

VAR:     PICCININI

AVAR:       FIORE

CAGLIARI – VENEZIA    h. 14.00

COSSO

DI IORIO – TRINCHIERI

IV:       ARENA

VAR:      PAIRETTO

AVAR:       ROSSI C.

CITTADELLA – TERNANA    h. 14.00

SANTORO

BRESMES – CECCON

IV:     DIOP

VAR:     DOVERI

AVAR:     MOKHTAR

MODENA – REGGINA    h. 14.00

MARCENARO

BARONE – LONGO F.

IV:      FIERO

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     DI MONTE

PALERMO – SUDTIROL    h. 14.00

PATERNA

SCHIRRU – NIEDDA

IV:     GIGLIOTTI

VAR:     SERRA

AVAR:      PAGLIARDINI

PARMA – FROSINONE    h. 14.00

DIONISI 

BOTTEGONI – MINIUTTI

IV:     CHERCHI

VAR:     BANTI

AVAR:     ROSSI M.

SPAL – GENOA    h. 14.00

COLOMBO

MARGANI – TRASCIATTI

IV:     LOVISON

VAR:      RAPUANO

AVAR:       CAPALDO

PERUGIA – PISA    h. 16.15

MARCHETTI

DI GIACINTO – CAVALLINA

IV:       DI FRANCESCO

VAR:      GIUA

AVAR:      PAGANESSI

BENEVENTO – ASCOLI    Domenica 02/10 h. 16.15

FABBRI

CECCONI – BERCIGLI

IV:     D’EUSANIO

VAR:     MANGANIELLO

AVAR:      DE MEO