Pioli:” provo grande delusione. La classifica si complica”

Una grande amarezza sul volto di Stefano Pioli dopo la sconfitta all’ultimo respiro contro l’Atletico Madrid:

“Provo grande delusione, eravamo vicini a un risultato importante contro una squadra molto forte – ha detto il tecnico del Milan nel dopo partita -. In undici contro undici noi abbiamo giocato nettamente meglio e questo ci deve dare ancora più convinzione. Mi spiace perché bastava solamente un po’ più di attenzione, specialmente sul primo gol dove eravamo in tanti a difendere. Uscire ancora sconfitti nonostante lo sforzo in questo momento ci complica la classifica”.