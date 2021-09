Inzaghi:” abbiamo avuto il demerito di non sfruttare le occasioni”

Simone Inzaghi non fa drammi dopo lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk, che lascia la sua Inter con un solo punto nel Gruppo D di Champions League: “

Abbiamo affrontato una squadra in salute, brava tecnicamente e che ha fatto tanto palleggio – ha detto il tecnico nerazzurro al termine del match -. Noi abbiamo avuto il demerito di non sfruttare le occasioni, il loro portiere era in grandissima serata. Anche in una serata non brillantissima abbiamo avuto cinque palle gol e potevamo vincerla per quanto creato”.