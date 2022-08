Serie B, risultati 3^ giornata

Al Curi il Bari passa 3-1. Ekuban regala la vittoria del Genoa a Pisa. Poker della Reggina al Sudtirol. Una doppietta di Forte trascina il Benevento contro il Frosinone.Un gol di Inglese e il Parma batte il Cosenza: 1-0 Parma. Il derby veneto tra Cittadella e Venezia finisce 1-1. Stasera Como-Brescia chiuderà il terzo turno.

IRisultati e marcatori

BENEVENTO-FROSINONE 2-1

35′ e 62′ Forte (B), 59′ Garritano (F)

Ammoniti: Lucioni (F), Boloca (F), La Gumina (B), Cotali (F), Tello (B), Foulon (B), Garritano (F)

Al 18′ Turati (F) para un rigore a Forte (B)

IL TABELLINO

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Capellini, Glik, Barba; Letizia (78′ Improta), Karic, Viviani, Acampora (64′ Tello), Masciangelo (64′ Foulon), La Gumina (84′ Ciano), Forte. All. Caserta

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono (81′ Bocic), Lucioni, Szyminski, Cotali; Boloca (69′ Lulic), Kone; Rohden (69′ Ciervo), Garritano, Caso (69′ Mulattieri); Moro (84′ Borrelli). All.: Grosso

CITTADELLA-VENEZIA 1-1

71′ Antonucci (C), 85′ Cuisance (V)

Ammoniti: Cassandro (C), Branca (C), Tessmann (V), Del Fabro (C), Vita (C), Connolly (V)

IL TABELLINO

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro (70′ Carriero), Frare, Del Fabro, Donnarumma; Vita, Pavan (63′ Lores), Branca; Antonucci (79′ Mastrantonio); Asencio, Baldini (62′ Tounkara). All.: Gorini.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Wisniewski, Ceccaroni, Haps (46′ Candela); Tessmann (62′ Crngoj), Fiordilino, Cuisance; Pierini (46′ De Vries), Pohjanpalo (84′ Novakovich), Johnsen (62′ Connolly). All.: Javorcic.

PARMA-COSENZA 1-0

29′ Inglese (P)

Ammoniti: Coulibaly (P), Barnabe (P), Rispoli (C), Bonny (P), Ansaldi (P), Juric (P)

IL TABELLINO

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly (46′ Del Prato), Romagnoli, Circati, Oosterwolde; Bernabe (90′ Estevez), Juric; Man (72′ Ansaldi), Vazquez, Mihaila (46′ Benedyczak); Inglese (65′ Bonny). All. Pecchia

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico (55′ Gozzi); Voca, Brescianini (72′ Vallocchia); Brignola (62′ Martino), D’Urso (62′ Larrivey), Florenzi; Butic (72′ Zilli). All. Dionigi

PERUGIA-BARI 1-3

10′ Folorunsho (B), 54′ Cheddira (B), 57′ Strizzolo (P), 69′ Antenucci (B)

Ammoniti: Dell’Orco (P), Ricci (B), Kouan (P), Sgarbi (P), Olivieri (P), Casasola (P), Di Cesare (B), D’Errico (B)

Espulsi Sgarbi (P) al 63′ e Ricci al 65′ per rosso diretto

Al 5′ Caprile (B) para un rigore a Olivieri (P)

IL TABELLINO

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Angella, Curado; Casasola, Luperini, Vulic (85′ Matos), Kouan (74′ Santoro), Dell’Orco (46′ Lisi); Strizzolo (63′ Di Serio), Olivieri (63′ Melchiorri). All. Castori

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita (85′ Mallamo), Maiello, Folorunsho (85′ Benedetti); Bellomo (57′ D’Errico); Antenucci (69′ Dorval), Cheddira. All. Mignani

PISA-GENOA 0-1

30′ Ekuban

Ammoniti: Pajac (G), Coda (G), Nagy (P), Canestrelli (P)

Espulso Calabresi (P) all’86’ per doppia ammonizione

IL TABELLINO

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Beruatto, Rus (84′ Piccinini), Canestrelli; Touré, Nagy (80′ Masucci), Marin (46′ Cisse); Ionita, Sibili (80′ Tramoni); Torregrossa (12′ Morutan). All. Maran

GENOA (4-4-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac (46′ Ilsanker); Portanova (64′ Jagiello), Badelj (76′ Galdames), Frendrup, Gudmundsson; Coda (64′ Yalcin), Ekuban (89′ Yeboah). All. Blessin

REGGINA-SUDTIROL 4-0

35′ Fabbian, 45’+4′ Majer, 62′ Pierozzi, 71′ Lombardi

Ammoniti: Odogwu (S), Crisetig (R), Curto (S), Fabbian (R), Pompetti (S), Mazzocchi (S)

Al 24′ Curto (S) espulso per rosso diretto

IL TABELLINO

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara (77′ Giraudo); Majer, Crisetig (67′ Liotti), Fabbian (67′ Lombardi); Canotto (77′ Cicerelli), Menez (80′ Gori), Rivas. All.: Inzaghi (in panchina D’Angelo)

SUDTIROL (4-3-3): Poluzzi; De Col, Zaro, Curto, D’Orazio; Casiraghi (26′ Vinetot), Pompetti (78′ Marconi), Nicolussi Caviglia (46′ Davi); Carretta (46′ Rover), Odogwu (46′ Mazzocchi), Belardinelli. All. Greco