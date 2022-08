Al Via del Mare, Strefezza evita la sconfitta del Lecce realiizando il gol del pareggio contro l’Empoli

Nella terza giornata di Serie A, finisce 1-1 al Via del Mare tra Lecce ed Empoli, con i salentini che ottengono il loro primo punto in campionato. A passare in vantaggio sono i toscani con il gol di Parisi al 22′, ma prima dell’intervallo Strefezza (40′) rimette il risultato in equilibrio con un destro sotto l’incrocio: la formazione di Zanetti si porta a quota 2.

IL TABELLINO

LECCE-EMPOLI 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone ; Gendrey , Pongracic , Baschirotto , Gallo ; Gonzalez (34′ st Blin ), Hjulmand , Bistrovic (1′ st Askildsen ); Banda (29′ st Listkowski ), Ceesay (34′ st Colombo ), Stefezza (24′ st Di Francesco ). A disp.: Bleve, Samooja, Tuia, Helgason, Frabotta, Umtiti, Pezzella, Rodriguez. All.: Baroni

Empoli (4-3-1-2): Vicario ; Stojanovic (20′ st Ebuehi ), De Winter , Ismajli , Parisi ; Henderson (28′ st Grassi ), Marin , Bandinelli (11′ st Haas ); Baldanzi ; Lammers (11′ st Bajrami ), Satriano (28′ st Destro ). A disp.: Perisan, Fantoni, Cacace, Crociata, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Guarino. All.: Zanetti

Arbitro: Santoro

Marcatori: 22′ Parisi (E), 40′ Strefezza (L)

Ammoniti: Marin (E), Banda (L), Stojanovic (E)