Al Franchi Fiorentina-Napoli finisce 0-0

Napoli di Spalletti manca l’occasione per salire da solo al comando della classifica di Serie A

Per i viola terzo 0-0 di fila maturato tra campionato ed Europa dagli uomini di Italiano, L’occasione più ghiotta del match capita sulla testa di Lozano, il messicano spreca spedendo fuori. Nel secondo tempo Spalletti manda in campo Raspadori, Simeone e Ndombele, ma il risultato non cambia.

IL TABELLINO

FIORENTINA-NAPOLI 0-0

Fiorentina (4-3-3): Gollini ; Dodo , Milenkovic 6, Martinez Quarta 6 (23’st Igor ), Biraghi (35’st Terzic); Bonaventura (23’st Maleh ), Amrabat , Barak ; Ikoné (14’st Kouame ), Jovic , Sottil (35’st Saponara).

A disp: Terracciano, Cerofolini, Cabral, Ranieri, Venuti, Benassi, Mandragora, Bianco, Nastasic. All. Italiano

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Kim , Mario Rui 6; Anguissa , Lobotka (33’st Ndombele ), Zielinski (16’st Raspadori ); Lozano (26’st Politano ), Osimhen (33’st Simeone ), Kvaratskhelia (16’st Elmas ).

A disp.: Marfella, Sirigu, Jesus, Olivera, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Zerbin. All. Spalletti 5

Arbitro: Marinelli.

Ammoniti: Martinez Quarta (F), Jovic (F); Anguissa (N), Raspadori (N), Ndombele (N)