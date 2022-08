Fiorentina , Italiano “E’ stata una bellissima partita, contro una big come il Napoli”

“Sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi. Ora pensiamo a fare gol gol perché sono tre partite non li facciamo”. Così Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, intervenuto a Dazn dopo il pareggio contro il Napoli.

“Jovic? Penso vada riattivato nella condizione fisica, mentale, nel fatto che ora non gioca con campionissimi e che deve anche sacrificarsi per una squadra come la Fiorentina. In allenamenti si intravede la qualità del campione e sono convinto di riuscire a tirarle fuori. Forse non ha mai fatto la unica punta, ma sono convinto che lo può fare. E’ da rigenerare”, ha aggiunto. Sulla crescita della squadra, Italiano ha dichiarato: “Sono contento, perché ci sono partite ogni tre giorni e dobbiamo migliorare giocando. Abbiamo ancora margini enormi”.