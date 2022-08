Excelsior Hotel Gallia. Tre giornate conclusive Calciomercato

COMUNICATO STAMPA

MILANO, 29 agosto 2022 – Domani prendono il via le tre giornate conclusive della sessione estiva del Calciomercato 2022-2023. Sede dell’evento l’Excelsior Hotel Gallia di Milano: l’albergo storico nel quale nacque ufficialmente negli anni Cinquanta del secolo scorso col principe palermitano Raimondo Lanza di Trabia e che ospitò fino al 1969. Suoi partner dell’epoca il ferrarese Paolo Mazza e il trevigiano Giuseppe Viani, detto “Gipo”.

La cerimonia di inaugurazione di detta fase finale col simbolico taglio del nastro è in programma domani alle ore 11; vi prenderanno parte l’amministratore delegato sport dell’Inter, Giuseppe Marotta, nella sua veste di presidente dell’Associazione Direttori sportivi e Segretari (A.Di.Se.), e l’avvocato Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

Fra gli appuntamenti in programma nelle giornate del 30 e del 31 agosto un talk show su “Storia del Calciomercato e le sue origini al Gallia” e un convegno su “Le recenti novità normative in ambito regolamentare e legislativo” e su “La figura del Direttore sportivo ieri, oggi e domani”, promosso di concerto con le Leghe calcio professionistiche di serie A, B e C.

EXCELSIOR HOTEL GALLIA

Piazza Duca d’Aosta, 9 – Milano

INIZIATIVE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DELL’EVENTO CALCIOMERCATO

MARTEDÌ 30 AGOSTO 2022

11.00 Inaugurazione Calciomercato sessione estiva 2022-2023, aperta alla stampa

Saluti di Giuseppe Marotta, Presidente A.Di.Se.; Umberto Calcagno, Presidente A.I.C

12.00 Talk show su “Storia del calciomercato e le sue origini al Gallia”

(avv. Mattia Grassani, Studio legale Grassani; Franco Morabito, giornalista)

14.00 Consegna diplomi ai Collaboratori gestione sportiva abilitati ai corsi di Milano 2021/22 (Giuseppe Marotta, Carlo Tavecchio, Presidente Comitato Lombardia LND)

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2022

Il seguente programma fa parte della lezione del Corso di preparazione all’esame FIGC

da Direttore sportivo: “La gestione di una società di calcio”, organizzato

dall’Università Telematica San Raffaele Roma in collaborazione con A.Di.Se. e A.I.C.

14.00 Saluto dei Rappresentanti delle Leghe Professionistiche

A seguire

“LE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE IN AMBITO REGOLAMENTARE E LEGISLATIVO”

“Il nuovo regolamento FIFA sui prestiti internazionali e domestici”

(dott. Marco Ciangola, Ufficio Tesseramento Lega Nazionale Professionisti serie A)

“La riforma del lavoro sportivo – Quadro generale”

(avv. Gabriele Nicolella, Responsabile Area legale Lega Nazionale Professionisti serie B)

“L’apprendistato nel settore sportivo”

(avv. Mario De Luca, Responsabile Ufficio Tesseramento Lega Pro)

Coordinatore avv. Gabriele Nicolella

15.30 LA FIGURA DEL DIRETTORE SPORTIVO IERI, OGGI, DOMANI”

(avv. Mattia Grassani, Studio legale Grassani; avv. Fabio Poli, Direttore organizzativo A.I.C.)

Coordinatore Franco Morabito, giornalista

17.00 Conclusione e saluti finali