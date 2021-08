Vuelta 2021: Il ritorno di Majka

Rafal Majka (UAE Team Emirates) ha prodotto un enorme sforzo in solitaria per vincere la tappa 15 della Vuelta 21 dopo una battaglia di un giorno in montagna. Ci sono voluti più di 70 km per stabilire la pausa, e il polacco è andato da solo a 87 km dalla fine e ha respinto tutti i suoi inseguitori, guidati da Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) all'arrivo a El Barraco, sede dell'arrampicata spagnola icona El Chava Jimenez. Questa è la prima vittoria di Rafal Majka da quando ha alzato le braccia alla Sierra de la Pandera, quattro anni fa a La Vuelta 17. Tra i contendenti alla classifica generale, Adam Yates (Ineos Grenadiers) ha guadagnato 15'' e Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mantenne La Roja alla vigilia del secondo giorno di riposo, con una settimana per andare a Santiago de Compostela.

Crediti fotografici: Unipublic / Photogomez Sport