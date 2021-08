Serie A: Milan-Cagliari 4-1

Il Milan brilla sotto i riflettori di San Siro e batte il Cagliari 4-1.

Nella seconda giornata di Serie A la squadra di Pioli travolge 4-1 il Cagliari e risponde a Inter, Napoli, Roma e Lazio. Al Meazza al Milan basta il primo tempo per archiviare la pratica. Una punizione di Tonali (12′) sblocca la gara, poi i rossoneri dilagano con Leao (17′) e una doppietta di Giroud (24′ e rig. 43′) dopo il momentaneo pareggio di Deiola (15′).

IL TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 4-1

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Calabria , Kjaer , Tomori , Theo Hernandez ; Tonali (22′ st Bennacer ), Krunic ; Saelemaekers (22′ st Florenzi ), Brahim Diaz (40′ st Maldini ), Leao (22′ st Rebic 6,5); Giroud (47′ st Castillejo ).

A disp.: Tatarusanu, Plizzari, Ballo-Touré, Romagnoli, Kalulu, Gabbia. All.: Pioli

Cagliari (3-5-2): Radunovic ; Ceppitelli (,19′ st Zappa ) Godin , Carboni ; Nandez , Marin , Strootman (30′ st Farias ), Deiola (40′ st Pereiro ), Dalbert (30′ st Lykogiannis ); Joao Pedro , Pavoletti (40′ st Valencia ).

A disp.: Aresti, Fusco, Altare, Oliva, Grassi, Walukiewicz. All.: Semplici

Arbitro: Serra

Marcatori: 12′ Tonali (M), 15′ Deiola (C), 17′ Leao (M), 24′ Giroud (M), 43′ rig. Giroud (M)

Ammoniti: Diaz (M); Dalbert, Deiola, Strootman, Godin (C)