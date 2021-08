Serie A: Fiorentina-Torino 2-1

La Fiorentina centra la prima vittoria in campionato

Termina 2 a 1 a favore dei viola la sfida del Franchi .

Al 41’ è Gonzalez di sinistro a portare in vantaggio gli uomini di Italiano dopo una bella iniziativa di Castrovilli. I padroni di casa raddoppiano al 70’ con Vlahovic, abile a sfruttare di testa l’assistenza di Bonaventura. I granata sono evanescenti e solo Verdi all’89’ li illude. Per i toscani arrivano così i primi tre punti della stagione. Juric resta fermo a zero.



IL TABELLINO

FIORENTINA-TORINO 2-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Venuti , Milenkovic , Martinez Quarta , Biraghi ; Bonaventura (39’ st Maleh ), Pulgar , Castrovilli (17’ st Duncan ); Callejon (32’ st Sottil ), Vlahovic , Gonzalez (39’ st Saponara ). A disp.: Rosati, Terzic, Torreira, Benassi, Amrabat, Nastasic, Kokorin, Igor. All.: Italiano

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic ,; Izzo (30’ st Vojvoda ), Djidji (1’ st Buongiorno ), Rodriguez ; Singo , Lukic, Mandragora , Ola Aina (36’ st Ansaldi ); Linetty (22’ st Verdi ); Sanabria (22’ st Pjaca ), Belotti . A disp.: Berisha, Gemello, Pobega, Segre, Baselli, Rauti, Rincon. All.: Juric

Arbitro: Mariani

Marcatori: 41’ Gonzalez (F), 25’ st Vlahovic (F), 44’ st Verdi (T)

Ammoniti: Castrovilli (F), Milenkovic (F), Djidji (T), Mandragora (T), Bonaventura (F), Buongiorno (T), Vlahovic (F), Ola Aina (T), Lukic (T)