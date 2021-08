Motogp Gp Silverstone. Il ruggito di Quartararo

Fabio Quartararo e la tanta classe permettono al ‘El Diablo’ di aggiudicarsi il Gp di Gran Bretagna i Gran Bretagna classe MotoGP, dodicesima tappa del Motomondiale 2021.

Recuperando posizioni su posizioni Quartararo si porta in testa alla corsa fino alla bandiera a scacchi

Per “El Diablo” si tratta della quinta vittoria in stagione dopo quelle ottenute a Doha, Portimao, Mugello ed Assen. Grandissima la gara di Aleix Espargarò, a lungo in seconda posizione e che alla fine ha chiuso terzo (dietro alla Suzuki di Alex Rins), primo podio per Aprilia in MotoGP dopo 20 anni

Gli altri italiani sono: Enea Bastianini (Ducati Avintia) 12esimo, Luca Marini (Ducati Sky VR46 Avintia) 15esimo e Valentino Rossi (18esimo). Gara durata poche curve quella di Marc Marquez e Jorge Martin, che si sono “presi” e sono caduti senza conseguenze fisiche.

Nella classifica mondiale Quartararo allunga sugli inseguitori. Ora sono 65 i punti di vantaggio su Mir, 69 su Zarco e ben 70 su Bagnaia. Miller è quinto a 88 punti.

ordine d’arrivo

1 20 FABIO QUARTARARO YAMAHA MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 40:20.579 2 42 ALEX RINS SUZUKI TEAM SUZUKI ECSTAR +2.663 3 41 ALEIX ESPARGARO APRILIA APRILIA RACING TEAM GRESINI +4.105 4 43 JACK MILLER DUCATI DUCATI LENOVO TEAM +4.254 5 44 POL ESPARGARO HONDA REPSOL HONDA TEAM +8.462 6 33 BRAD BINDER KTM RED BULL KTM FACTORY RACING +12.189 7 27 IKER LECUONA KTM TECH 3 KTM FACTORY RACING +13.560 8 73 ALEX MARQUEZ HONDA LCR HONDA CASTROL +14.044 9 36 JOAN MIR SUZUKI TEAM SUZUKI ECSTAR +16.226 10 9 DANILO PETRUCCI KTM TECH 3 KTM FACTORY RACING +16.287 11 5 JOHANN ZARCO DUCATI PRAMAC RACING +16.339 12 23 ENEA BASTIANINI DUCATI AVINTIA ESPONSORAMA +17.696 13 30 TAKAAKI NAKAGAMI HONDA LCR HONDA IDEMITSU +18.285 14 63 FRANCESCO BAGNAIA DUCATI DUCATI LENOVO TEAM +20.913 15 10 LUCA MARINI DUCATI SKY VR46 AVINTIA +21.018 16 88 MIGUEL OLIVEIRA KTM RED BULL KTM FACTORY RACING +22.022 17 35 CAL CRUTCHLOW YAMAHA MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +23.232 18 46 VALENTINO ROSSI YAMAHA PETRONAS YAMAHA SRT +29.758 19 96 JAKE DIXON YAMAHA PETRONAS YAMAHA SRT +50.845