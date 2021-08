F1 Gp del Belgio. La pioggia protagonista. Si corre solo per tre giri. Vittoria a Verstappen

Un Gran Premio quello del Belgio con le decisioni dei giudici che daranno vita a più di una protesta, una su tutte quelle del campione del mondo Lewis Hamilton che ha invocato di annullare la gara per impraticabilità della pista.

Al primo via , gara sospesa, Sergio Perez va al muro. Poi i meccanici lavarono sodo e rimettono in sesto la red Bull del pilota messicano. L’intensità della pioggia ha fatti slittare la partenza di 3 ore. Gara che è ripartita alle 18,15 dalla Pit-Lane per soli 3 giri dietro la Safety Car per poi essere definitivamente sospesa. Vittoria che è andata a Max Verstappen, con George Russell che conquista dunque il primo podio della carriera. I piloti hanno avuto metà punteggio.