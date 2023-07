Tour de France femminile: STappa dei Pirenei, dominio della Vollering

Tourmalet – Bagnères-de-Bigorre, sabato 29 luglio 2023 – La tappa regina del Tour de France 2023 ha visto una battaglia a tutto campo sulle vette dei Pirenei.

Annemiek van Vleuten (Movistar Team Women) ha già puntato il martello sul Col d’Aspin, per cercare di sfinire le sue rivali, ma non è riuscita a ripetere il suo one-woman-show dell’anno scorso, con Kasia Niewiadoma (Canyon// Sram Racing) lanciando tutto ciò che aveva in questa lotta, prima che Demi Vollering (Team SD Worx) salisse sull’iconica salita del Tourmalet. Nella foschia, la stella olandese ha percorso in solitaria gli ultimi 5 chilometri aprendo distacchi importanti sul traguardo: 1’58’’ a Niewiadoma e 2’34’’ a van Vleuten. Vollering prende anche la maglia gialla alla vigilia dell’ITT di chiusura a Pau.

Domani ottava e ultima tappa, una crono individuale con arrivo a Pau, di 22,6 chilometri.

Ordine d’arrivo

CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE

1. Demi Vollering (TEAM SD WORX) in 2h52’43”

2. Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM RACING) +1’58”

3. Annemiek van Vleuten (MOVISTAR TEAM DONNE) +2’34”

Classifica Maglie

Maglia Gialla

Demi Vollering

(TEAM SD WORX)

Maglia Verde

Lotte Kopecky

(Team SD Worx)

Maglia a Pois

Yara Kastelijn

(FENIX-DECEUNINCK)

Maglia Bianca

Cedrine Kerbaol

(Ceratizit – WNT Pro Cycling Team)