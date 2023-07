Juve esclusione dalla Coppe. Si va verso una ricapitalizzazione

E’ arrivata la rtriste notizie per tabnti tifosi della Juve , al termine dell’iter della giustizia sportiva, l’esclusione dalla prossima Champions League , anche multati di 20 milioni al posto dei bianconeri, , ripescata la Fiorentina finalista dell’ultima edizionee. Juve eslclusa anche dalla prossima Conference League, partecipazione che a conti fatti valeva circa 10milioni di euro.

Senza introiti ,il club bianconero , sarà ostretto ad un nuovo aumnto di capitae sociale considerando l’ammanco derivante dalla fallita partecipazione alle coppe è di circa 80 milioni rispetto al 2022-23.

Al momento, il contatore dei proventi del player trading è sostanzialmente fermo a zero, contro gli almeno 60 milioni registrati nel 2022-23. Ciò vuol dire che, a oggi, il conto economico 2023-24 della Juventus parte da -200 milioni. Lo spettro dell’aumento di capitale aleggia sui bianconeri. ‘La Gazzetta dello Sport ‘spiega il perché: al 30 giugno 2022 il patrimonio netto di Fc Juventus era di 166 milioni. Considerata la perdita dell’anno scorso, al 30 giugno 2023 dovrebbe essere sceso attorno ai 50-60. Senza correttivi, il deficit della nuova stagione porterebbe il patrimonio netto in territorio negativo richiedendo un intervento degli azionisti per quella che sarebbe la terza ricapitalizzazione della Juventus dopo la doppia da 700 milioni a cavallo tra il 2019 e il 2021.

IL COMUNICATO DELLA UEFA

Durante la stagione 2022/23, la Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulati, ha aperto indagini su Juventus (ITA) e Chelsea FC (ING) per potenziali violazioni dei regolamenti UEFA Club Licensing e Financial Fair Play. La Prima Camera del CFCB ha concluso che la Juventus (ITA) ha violato il quadro normativo della UEFA e ha violato l’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022. Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha risolto l’accordo transattivo concluso con il club e ha deciso di:

• escludere la Juventus dalla competizione UEFA maschile per club 2023/24;

• imporre al club un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro. Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non sono conformi ai requisiti contabili definiti nell’Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA.