F1 Gran Premio del Belgio: Verstappen conquista la pole

Max Verstappen conferma il suo stato di forma e della sua Red Bull econquistando la pole della Sprint Race di Spa.

Gara partita in ritardo causa la pioggia, il pilota olandese mostra ancora una volta la superiorità della sua Red Bull piazzandosi davanti alla McLaren di Oscar Piastri per 11 millesimi. Seconda fila tutta Rossa invece, con Carlos Sainz che precede l’altra SF-23 di Charles Leclerc, protagonista di una sbavatura nel finale di sessione.L dell’Alpine di Gasly, mentre la Mercedes di Lewis Hamilton partirà dalla quarta fila, in settima casella in griglia, davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez. Risultato peggiore invece per l’altra W14 di George Russell, costretto a partire 10° condividendo la quinta fila con l’Alpine di Ocon.

La Sprint Race del Gran Premio del Belgio prenderà il via alle ore 17:05. La gara Sprint dura circa mezz’ora, i piloti dovranno percorrere 100 chilometri.