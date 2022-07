F1 Gp Ungheria. Sainz miglior tempo prime libere

È della Ferrari di Carlos Sainz il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP d’Ungheria, tredicesima tappa stagionale del mondiale di F1.

Lo spagnolo, che ha girato in 1:18.750, precede in classifica cronometrica la Red Bull dell’iridato Max Verstappen e la F1-75 del compagno di box Charles Leclerc. Quarto tempo per la McLaren di Norris, mentre Russell si piazz al 5° posto davanti alla Red Bull di Sergio Perez .

Hamilton (Mercedes) si piazza decimo , seguito da Ricciardo, Ocon e Alonso.Vettel che ieri ha annunciato il ritiro al termine della stagione, chiude 11° davanti al compagno di box Stroll. Deludono ancora una volta entrambe le Alpha Tauri, con Gasly e Tsunoda che non vanno oltre il 13° e 14° tempo davanti a Zhou e Albon.

A chiudere la cronometrica della prima sessione sono le tre motorizzata Ferrari di Magnussen, Schumacher e Kubica (che sostituisce Bottas) e la Williams di Latifi.