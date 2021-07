Tokio 2020: altre medaglie per la squadra azzurra

Bronzo nel 4 con di canottaggio. Tennis eliminati Fognini e la Giorgi.

Canotatggio :

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’Italia è medaglia di bronzo nel 4 senza di canottaggio. L’equipaggio azzurro, composto da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino, è arrivato alle spalle di Australia e Romania. Poco prima di scendere in acqua, l’Italia ha dovuto sostituire Bruno Rosetti, risultato positivo al covid, con Di Costanzo.

Medaglia d’oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Cesarini e Valentina Rodini hanno concluso la loro gara davanti alla Francia e all’Olanda.

Medaglia di bronzo nella prova del doppio pesi leggeri uomini. L’equipaggio composto da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta ha chiuso la gara alle spalle di Irlanda e Germania.

Pallavolo

Nella terza giornata del girone B, le azzurre hanno sconfitto l’Argentina per tre set a zero (25-21, 25-16, 25-15). Dopo aver vinto contro la Russia (3-0) e la Turchia (3-1), il sestetto allenato da Davide Mazzanti si conferma così in testa alla classifica del raggruppamento. Nel prossimo turno, sabato 31 luglio, alle ore 21.45 giapponesi (le 14.45 italiane) le azzurre giocheranno contro la Cina.

Nuoto:

Gregorio Paltrinieri è medaglia d’argento negli 800 stile libero.La medaglia d’oro è stata vinta dall’americano Robert Finke, che ha chiuso con soli 24 centimetri in meno dell’azzurro. Bronzo all’ucraino Mykhailo Romanciuk.

Federico Burdisso è medaglia di bronzo nella finale dei 200 delfino. L’oro è stato vinto dall’ungherese Milak, l’argento dal giapponese Honda.

Alessandro Miressi ha concluso al sesto posto la finale dei 100 stile libero delle Olimpiadi di Tokyo. La medaglia d’oro è stato vinto dal fenomeno Usa, Caeleb Dressel, con il record olimpico di 47’02”.

Argento all’australiano Kyle Chalmers, bronzo al russo, bronzo al russo Kliment Koleshinok. Miressi ha nuotato in 47’86”

Scherma

l’Italia è nella semifinale della prova a squadre di fioretto femminile. Nei quarti di finale le azzurre – Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini (riserva Erica Cipressa) – hanno sconfitto l’Ungheria per 45-32.

Basket

Seconda partita a Tokyo 2020 e prima sconfitta per la nazionale italiana di basket maschile, sconfitta dall’Australia per 86-83 (25-25, 45-44, 65-62).

Il quintetto allenato da Meo Sacchetti ha comunque giocato alla pari contro una delle squadre candidate a conquistare una medaglia.

Ciclismo

Filippo Ganna ha concluso al quinto posto la cronometro delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’oro è stato vinto dallo sloveno Roglic, l’argento dall’olandese Dumoulin, il bronzo dall’australiano Dennis.

Una cronometro che non era da crono, con più di 800 metri di dislivello lungo 44,2 km all’interno del ‘Fuji International Speedway’: come dire un tracciato molto duro e con la strada sempre in salita o in discesa.

Tennis

Fabio Fognini è uscito al terzo turno del torneo di singolare a Tokyo 2020, sconfitto in tre set dal russo Daniil Medevedev (6-2 3-6 6-2), Fognini è stato protagonista di due episodi di lancio della racchetta, poi di una protesta con l’arbitro per un punto conteso. Entrambi gli episodi lo hanno ulteriormente innervosito e spinto a perdere diversi punti consecutivi. Termina nei quarti di finale del singolare femminile il percorso olimpico di Camila Giorgi.

L’italiana, numero 58 al mondo e protagonista comunque di un ottimo torneo, è stata superata dall’ucraina Elina Svitolina (6 al mondo e quarta testa di serie) che ha vinto in due set (6-4 6-4) in un’ora e 31 minuti.