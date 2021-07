Amichevole disputata ad Appiano Gentile

La squadra di Simone Inzaghi ha battuto i calabresi (che giocheranno in Serie B nella prossima stagione) per 6-0, con tre gol per tempo. Buoni i segnali per il tecnico nerazzurro, in particolare dall’ultimo arrivato Hakan Calhanoglu, protagonista con una rete e tre assist: a segno sono andati anche il giovane Satriano, Dimarco, Pinamonti, Sensi e Brozovic.