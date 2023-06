Tonfo azzurro. Italia sconfitta dalla Norvegia eliminata dall’Europeo Under21

Gli azzurrini dell’Under 21 tornano a casa. La Nazioanle U21 perdono contro la Norvegia 1-0 e salutano il torneo continentale e le Olimpiadi del 2024.

Decisiva la rete di Botheim al 65′. Traversa clamorosa di Cambiaghi nel finale. Inutile la contemporanea vittoria della Francia per 4-1 con la Svizzera, con quest’ultima che si qualifica per aver segnato una rete in più degli italiani nella classifica avulsa.

LE ALTRE PARTITE

Il tabellone delle top eight del torneo si è quindi completato: la Georgia, dopo essersi classificata in cima al Gruppo A (dove sono stati eliminati Belgio e Olanda), affronterà Israele (vincente oggi 1-0 con la Repubblica Ceca), seconda nel C a discapito della più quotata Germania (sconfitta dagli inglesi 2-0 e ultima a un punto). La vincente incontrerà in semifinale la squadra che la spunterà nello scontro tra Inghilterra e Portogallo. Dall’altra parte del tabellone, Ucraina-Francia determinerà l’avversario di Svizzera o Spagna nel penultimo atto della competizione.