Nicolato:”serata amara. Abbiamo raccolto troppo poco”

Paolo Nicolato commenta l’eliminazione dall’Europeo Under 21

.Così il ct dell’Under 21 Paolo Nicolato commenta la sconfitta con la Norvegia e l’eliminazione dall’Europeo U21. “È un torneo breve, gli episodi hanno un grande peso e non è andata bene – ha aggiunto a Rai Sport – partita un po’ strana. Bene nel primo tempo poi nel secondo abbiamo preso quel gol. Abbiamo avuto delle occasioni, ma non è andata come volevamo. Al di là dei punti direi che per le prestazioni fatte abbiamo raccolto troppo poco”La mia ultima partita sulla panchina dell’Under 21? In questo momento non mi sembra il momento di parlare di me, lo faremo dopo…”.