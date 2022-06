Giochi del Mediterraneo 2022 – Day 3:Vincono Mouhiidine 91 Kg,  la Sorrentino 50 Kg e la Nicoli 60 kg,  Sconfitte per la Bonatti 48 Kg e la Chaarabi 54 Kg

La XIX Edizione dei Giochi del Mediterraneo è in corso di svolgimento nella città algerina di Orano. L’evento, cui prendono parte 370 azzurri, di cui 215 uomini e 155 donne, impegnati in 24 discipline, vede la partecipazione di 6 Azzurre e 9 Azzurri dell’Italia Boxing Team. (Nella foto Sorrentino con lo Staff)

Oggi in programma la terza giornata del Torneo Pugilistico con 1 Azzurro e 4 Azzurre in gara:

4° 91 Kg Mouhiidine vs Reyes SPA 3-0

AZZURRE

4° 48 Kg Bonatti vs Cagirir TUR 1-2

4° 50 Kg Sorrentino vs Mohamed EGY 3-0

4° 54 Kg Chaarabi vs Akbas TUR 0-3

4° 60 Kg Nicoli vs Papadatou GRE 3-0

Nicoli con lo Staff

Sconfitta immeritata per la 48 Kg Bonatti nei quarti contro la turca Cagirir. Il verdetto di 2-1 va a favore della boxer Turca, penalizzando oltremodo una Bonatti che avrebbe meritato il passaggio alle semifinali. “Verdetto allucinante” queste le parole di Coach Renzini “Roberta avrebbe strameritato di vincere e andare in semifinale.”

Vola in semifinale la 50 Kg Sorrentino grazie al netto 3-0 inflitto all’egiziana Mohamed. L’azzurra contederà il pass per la finale alla spagnola Fuertes (30/6).

La 54 Kg Chaarabi, superata 3-0 dalla turca Akbas (Campionessa del Mondo in carica, ndr), si ferma ai quarti.

Stacca il pass per le semifinali (Cat. 60 Kg) la Nicoli grazie alla vittoria per 3-0 sulla greca Papadatou. L’Azzurra il 30/6 boxerà per l’accesso alla finale con la marocchina Chamaye.

Ennesima vittoria (3° consecutiva, ndr) dell’Azzurro Abbes Mouhiidine sullo spagnolo Reyes. Il boxer campano, grazie al 3-0 sull’iberico, si regala la semifinale in cui (30/6) se la vedrà con il greco Nanitzania

Abbes con lo Staff

DOMANI SUL RING 5 Azzurri:

4° 52 Kg Serra vs Molina SPA H 15

4° 60 Kg Canonico vs Ivkovic BIH H 17.30

4° 63 Kg Malanga vs Christdoulou CYP H 19.15

4° 69 Kg Cavallaro vs Savkovic MNE H 20.45

4° 75 Kg Cavallaro vs Amroug MAR H 21.30

PROGRAMMA GARE E RISULTATI AZZURRI

26/8

8° 75 Kg Cavallaro vs Knezevic CRO H 17.15

27/6

8° 57 Kg Iozia vs Mordjane ALG 0-3

8° 81 Kg Commey vs Jalidov SPA 1-2

4° +91 Kg Fiaschetti vs Hysa ALB 2-1

28/6

4° 91 Kg Mouhiidine vs Reyes SPA 3-0

29/6

4° 52 Kg Serra vs Molina SPA H 15

4° 60 Kg Canonico vs Ivkovic BIH H 17.30

4° 63 Kg Malanga vs Christdoulou CYP H 19.15

4° 69 Kg Cavallaro vs Savkovic MNE H 20.45

4° 75 Kg Cavallaro vs Amroug MAR H 21.30

29/6

Semifimale +91 Kg Fiaschetti va Moindze FRA H 18.15

30/6

Semifinale 91 Kg Mouhiidine vs Nanitzanian GRE H 22.15

PROGRAMMA GARE E RISULTATI AZZURRE

27/6

4° 66 Kg Gemini vs Khaled EGy 3-0

28/6

4° 48 Kg Bonatti vs Cagirir TUR 1-2

4° 50 Kg Sorrentino vs Mohamed EGY 3-0

4° 54 Kg Chaarabi vs Akbas TUR 0-3

4° 60 Kg Nicoli vs Papadatou GRE 3-0

30/6

Semifinale 63 Kg Canfora vs Larche FRA H 17.15

Semifinale 66 Kg Gemini vs Surmeneli TUR H 17.45

Semifinale 50 Kg Sorrentino vs Fuertes SPA H 14.30

Semifinale 60 Kg Nicoli vs Chayme MAR H 16.45

Torneo pugilistico che si svolgerà dal 25/6 all’1/7 (Dettagli e info nel seguente LINK ORAN 22 BOXING TOURNAMENT)

SITO ORAN 2022

Italia Boxing Team Oran 2022:

AZZURRE

Roberta BONATTI 48 kg (CS Carabinieri)

Giordana SORRENTINO 50 Kg (CS Carabinieri)

Sirine CHARAABI 54 Kg (GS Fiamme Oro)

Rebecca NICOLI 60 Kg (Gs Fiamme Oro)

Susie CANFORA 63 Kg (Gs Fiamme Oro)

Melissa GEMINI 66 Kg (ASD Pol. Fanum)

AZZURRI

Federico SERRA 52 (GS Fiamme Oro)

Francesco IOZIA 57 (Eagle boxe)

Giuseppe CANONICO 60 (Fiamme Azzurre)

Luigi MALANGA 63 (Fiamme Azzurre)

CAVALLARO Salvatore 69 (Cavallaro Boxing Team)

CAVALLARO Salvatore 75 (GS Fiamme Oro)

Alfred Cromwell COMMEY 81 (Reggiana Boxe)

Aziz Abbes MOUHIIDINE 91 (GS Fiamme Oro)

Vincenzo FIASCHETTI +91 (Boxing Team Torre Angela)

STAFF:

Alberto TAPPA – TEAM LEADER

Emanuele RENZINI – HEAD COACH

Riccardo D’ANDREA – COACH

Gennaro MOFFA – COACH

Fabio MORBIDINI – FISIO

Pierluigi PANTINI – MASSOTERAPISTA

Maria RIZZARDO – R/J