Uefa Euro 2020: Inghiterra ai quarti, Germania battuta 2-0

L’Inghilterra batte 2-0 la Germania e si qualifica per i quarti di Euro 2020

.Nel primo tempo Neuer e Pickford dicono no a Sterling e Werner, nel finale Hummels salva su Kane. La ripresa si apre con una super-parata di Pickford su Havertz. Al 75′ la sblocca Sterling, il più lesto sul cross di Shaw, Mueller si divora il pari (81′) e all’86 la chiude Kane con il primo gol nel torneo. Ai quarti la Nazionale inglese gocherò l’Ucraiana che ha eliminato la Svezia

IL TABELLINO

INGHILTERRA-GERMANIA 2-0

Inghilterra (3-4-3): Pickford ; Walker , Maguire, Stone6; Trippier , Rice (43′ st Henderson sv), Phillips, Shaw ; Saka (24′ st Grealish ), Kane , Sterling . A disp.: Ramsdale, Johnstone, Rashford, Mings, Coady, Sancho, Mount, Foden, James, Bellingham. All.: Southgate

Germania (3-4-3): Neuer ; Ginter (42′ st Can sv), Hummels , Rudiger; Kimmich , Kroos , Goretzka , Gosens (42′ st Sané ); Havertz , Muller ; (47′ st Musiala ); Werner (23′ st Gnabry ). A disp.: Leno, Trapp, Halstenberg, Volland, Sule, Neuhaus, Gundogan, Koch. All.: Loew

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 30′ st Sterling (I), 41′ st Kane (I)

Ammoniti: Rice (I), Ginter (G), Phillips (I), Gosens (G), Maguire (I)