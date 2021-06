Mark Cavendish, ha vinto la 4^ tappa del Tour de France.

Un gran lavoro quello delle Deceuninck-Quick Step per riprendere uno strepitoso Brent Van Moer, in fuga dal mattino La tappa 5 proporrà forse il primo vero snodo per la classifica generale del Tour con la cronometro di 27,2 km da Changé a Laval Espace Mayenne.

1) Mark Cavendish (DQT) in 3h20’17”

2) Nacer Bouhanni (ARK) st

3) Jasper Philipsen (AFC) st

4) Michael Matthews (BEX) st

5) Peter Sagan (BOH) st

6) Cees Bol (DSM) st

7) Christophe Laporte (COF) st

8) Mads Pedersen (TFS) st

9) Boy Van Poppel (IWG) st

10) André Greipel (ISN) st

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2021 (dopo la quarta tappa)

1 MATHIEU VAN DER POEL 101 ALPECIN – FENIX 16h 19′ 10” – B : 18” –

2 JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK – QUICK – STEP 16h 19′ 18” + 00h 00′ 08” B : 10” –

3 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 16h 19′ 41” + 00h 00′ 31” – –

4 WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 16h 19′ 41” + 00h 00′ 31” – –

5 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 16h 19′ 48” + 00h 00′ 38” – –

6 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 16h 19′ 49” + 00h 00′ 39” B : 11” –

7 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 16h 19′ 50” + 00h 00′ 40” – –

8 NAIRO QUINTANA 136 TEAM ARKEA – SAMSIC 16h 19′ 50” + 00h 00′ 40” – –

9 PIERRE LATOUR 201 TOTALENERGIES 16h 19′ 55” + 00h 00′ 45” – –

10 DAVID GAUDU 81 GROUPAMA – FDJ 16h 20′ 02” + 00h 00′ 52”

11 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 16h 20′ 02” + 00h 00′ 52” – –

12 SERGIO ANDRES HIGUITA 114 EF EDUCATION – NIPPO 16h 20′ 02” + 00h 00′ 52” – –

13 BAUKE MOLLEMA 44 TREK – SEGAFREDO 16h 20′ 02” + 00h 00′ 52” – –

14 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 16h 20′ 02” + 00h 00′ 52” – –

15 JHOAN ESTEBAN CHAVES 172 TEAM BIKEEXCHANGE 16h 20′ 02” + 00h 00′ 52” – –

16 VINCENZO NIBALI 41 TREK – SEGAFREDO 16h 20′ 05” + 00h 00′ 55” – –