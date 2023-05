Tiro con l’Arco: assegnati i titoli italiani assoluti

Concluso a Firenze, sul campo degli Arcieri Ugo di Toscana, il 35° Campionato Italiano Targa Para-Archery: festeggiano Asia Pellizzari e Paolo Tonon nel W1, Maria Andrea Virgilio e Mastteo Bonacina nel compound, Elisabetta Mijno e Stefano Travisani (nella foto) nel ricurvo.

A Firenze grande conclusione con le sfide tra azzurri per i titoli italiani assoluti sul campo degli Arcieri Ugo di Toscana. La XXXV edizione dei campionati italiani outdoor ha visto l’assegnazione dei podi individuali e a squadre.

RICURVO OPEN – Nel ricurvo open maschile ad aggiudicarsi il quarto titolo italiano assoluto dopo quelli vinti nel 2017, 2019 e 2021, è Stefano Travisani (GSPD) che ha superato in rimonta Roberto Airoldi (Arcieri Cameri) vincendo la sfida 6-4 grazie a una prestazione in crescendo che dà seguito all’oro vinto pochi giorni fa nella Para-Archery Cup di Nove Mesto (Cze). Bronzo per il campione uscente Maurizio Mancini (Frecce Azzurre) che ha superato Salvatore Campolo (Dyamond Archery Palermo) 6-2.

Nel femminile continua il dominio di Elisabetta Mijno, capace di ottenere il tricolore per la nona volta il tricolore negli ultimi 13 anni. La portacolori delle Fiamme Azzurre, che domani partirà per il Grand Priux Europeo di Umag (Cro) con la Nazionale Olimpica, non ha dato modo all’iridata e argento a Tokyo 2020, Enza Petrilli (Fiamme Oro) di rientrare in partita già dopo la prima volée. Il match si conclude 6-0. Terzo posto per Veronica Floreno (GSPD) che supera allo spareggio Letizia Visintini (Arcieri Cormons) 6-5 (10-5).

Il titolo italiano a squadre (doppio) lo vincono invece i padroni di casa degli Arcieri Ugo di Toscana (Condrò, Dolfi) superando 5-3 le Frecce Azzurre (Mancini, Punzo).

Nel mixed team vittoria allo shoot-off per gli Arcieri Cormons (Visintini, Verzini) che hanno la meglio sulla Dyamond Archery Palermo (Floreno, Campolo) per 5-4 (17-16).

COMPOUND OPEN – Nel compound open Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) si aggiudica il suo secondo tricolore dopo quello del 2021, superando il compagno di Nazionale e campione uscente Paolo Cancelli (Arcieri Alpignano). Dopo un avvio perfetto (30-26) Bonacina riesce a mantenere il vantaggio fino alla fine chiudendo la sfida 142-137.

Terzo posto per Massimo Migailo (Arcieri Padovani) che supera di misura Marco Coluccini (Kentron Dard) 133-132.

Nel femminile a conquistare il titolo assoluto è la medaglia di bronzo a Tokyo, Maria Andrea Virgilio. La portacolori delle Fiamme Azzurre ha superato la compagna di Nazionale Eleonora Sarti (GSPD) che, dopo un errore tecnico alla seconda volée, non riesce a colmare lo svantaggio, permettendo alla Virgilio di festeggiare con 141-127 finale il terzo tricolore consecutivo, quinto in totale. Bronzo per Giulia Pesci (GSPD) che ha la meglio su Irene Picci (Arcieri Padovani) 137-132.

Nel doppio maschile, invece, a ottenere il titolo italiano sono gli Arcieri Alpignano (Cancelli, Venturelli) che superano la Pol. Disabili Valcamonica (Lebrino, Torri) 143-136. Terzo posto il Kentron Dard (Coluccini, Perna) che vince 140-138 sulla P.H.B. (Bellini, Schieda).

Nel mixed team compound gli Arcieri Padovani (Picci, Migailo) vincono l’oro superando dopo lo spareggio gli Arcieri Minerva (Pesci, Bozzetti) 140-140 (18-17).

W1 – Nel W1 maschile riesce a bissare il titolo dello scorso anno Paolo Tonon (Arcieri del Castello) che riesce a tenere a distanza la possibile rimonta del compagno di Nazionale Francesco Tomaselli (Arcieri Solese) concludendo il match 127-121. Bronzo per Maurizio Panella che ha la meglio per 125-124 su Daniele Cassiani nel derby firmato Gruppo Paralimpico della Difesa.

Nel doppio W1 maschile si aggiudicano il titolo le Frecce Azzurre (Panella, Sorato) che battono il Ki Oshi Archery (Graziosi, Uguzzoni) 131-31.

Nel misto W1 vincono l’oro gli Arcieri del Castello (Pellizzari, Tonon) superando 137-105 la Pol. Disabili Valcamonica (Dameno, Menici).

VISUALLY IMPAIRED – Nella categoria Visually Impaired 1 (ciechi totali) ennesima impresa per Matteo Panariello (Arcieri Livornesi) che si aggiudica il terzo tricolore assoluto consecutivo superando in finale 6-0 Barbara Contini (Arcieri San Bernardo), che ieri aveva dominato la qualifica. Terzo posto per Maria Salaris (Arcieri Poggibonsi) vincente 6-0 su Giordano Cardellini (Sagitta Arcieri Pesaro).

A ottenere l’oro Visually Impaired 2/3 è stato il campione europeo Daniele Piran (Arco Club Bolzano Vicentino) che arriva a quota tre titoli italiani, bissando il successo dello scorso anno, dopo aver superato Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo) 6-0. Bronzo per Ivan Nesossi (Non Vedenti Milano Onlus) che batte 6-0 Alessandro Sebastiani (Arcieri della Real Villa).

FOTO FITARCO/ERCOLI