Pioli, Milan:” serve una rosa di livello”

Stefano Pioli si gode la vittoria (1-) con la Juventus e la matematica qualificazione alla prpossima Champions League ma, il tecnico rossonero parla anche del futuro rossonero.

“Dipende sempre dalle aspettative e dagli obiettivi che si vuole raggiuntere – le parole del tecnico del Milan a Dazn -. Se si vuol provare a vincere il campionato e lottare in Champions arrivando tra le prime quattro come quest’anno la squadra va migliorata. Servono giocatori forti, anche se io sono sempre contento di allenare i giovani. Se si vuol rimanere competitivi in entrambe le competizioni serve una rosa di livello. Se qualcuno di quelli che è arrivato non ha reso al massimo è colpa di tutti, se si punta sui giovani bisogna saperli aspettare. Il nostro è un club virtuoso, deve continuare sulla strada che crede. Budget per il mercato? Io faccio l’allenatore, dovete chiederlo a Maldini e Massara”.