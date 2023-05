Allegri , Juvntus:”Dopo la partita ho ringraziato i ragazzi, perché comunque hanno fatto una stagione importante, straordinaria,

“Dobbiamo cercare di chiudere la stagione con onore a Udine, perché una stagione così credo di non augurarla a nessuno, proprio perché nelle difficoltà, metti i punti, togli i punti, dentro e fuori dal campo – ha spiegato il tecnico a fine gara -.

Alla squadra anche stasera sono mancate le energie nervose per una gara di tale importanza. “Le energie le abbiamo finite, la stagione è finita a Siviglia, purtroppo, è brutto dirlo, Stasera non c’è da parlare di niente, perché la partita è stata fatta per quello che potevamo fare”. ” La Juventus ha fatto 69 punti con tutte le difficoltà e non parliamo di quello che è successo in campo”.