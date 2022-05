A tagliare per primo il traguardo come detto era stato Guevara, che però perde una posizione a causa di un passaggio sul “verde” all’ultimo giro. Vittoria quindi a Garcia, sul podio Guevara e un grandissimo Tatuski Suzuki, autore di una grande rimonta dopo un long lap penalty per un contatto con Deniz Oncu.

Quarto all’arrivo Andrea Migno, che in sella alla Honda del Team Snipers ha battuto Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e il connazionale del Team Honda SIC58 Squadra Corse, Riccardo Rossi.

Chiudono la Top Ten Ivan Ortolà (KTM MTA), i nostro Elia Bartolini e Matteo Bertelle (piloti KTM Avintia) e Adrian Fernandez (KTM Tech 3).

Gara da dimenticare per il nostro Dennis Foggia, caduto dopo la Casanova-Savelli mentre era in testa alla gara con un piccolo gap.

Una brutta battuta di arresto per il pilota romano del Team Honda Leopard che ora è lontano 42 punti dalla vetta della classifica, capitanata da Sergio Garcia, che comanda con 28 punti di vantaggio sul team-mate Guevara e 42 sulla coppia Masia – Foggia.

Moto3 Gara Mugello – GP Italia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 11 Sergio Garcia Gasgas Valresa Gasgas Aspar Team 39:43.214 2 28 Izan Guevara Gasgas Valresa Gasgas Aspar Team 39:43.1930 3 24 Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing +0.012 4 16 Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +0.137 5 6 Ryusei Yamanaka Ktm Mt Helmets – Msi +0.234 6 54 Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse +0.999 7 48 Ivan Ortola Ktm Angeluss Mta Team +5.387 8 23 Elia Bartolini Ktm Qjmotor Avintia Racing Team +5.477 9 18 Matteo Bertelle Ktm Qjmotor Avintia Racing Team +5.480 10 31 Adrian Fernandez Ktm Red Bull Ktm Tech3 +5.747 11 44 David Muñoz Ktm Boe Motorsports +5.751 12 66 Joel Kelso Ktm Cip Green Power +5.989 13 64 Mario Suryo Aji Honda Honda Team Asia +6.109 14 20 Lorenzo Fellon Honda Sic58 Squadra Corse +12.643 15 53 Deniz Oncu Ktm Red Bull Ktm Tech3 +16.689 16 27 Kaito Toba Ktm Cip Green Power +16.738 17 5 Jaume Masia Ktm Red Bull Ktm Ajo +16.789 18 72 Taiyo Furusato Honda Honda Team Asia +19.449 19 99 Carlos Tatay Cfmoto Cfmoto Racing Pruestelgp +32.404 20 43 Xavier Artigas Cfmoto Cfmoto Racing Pruestelgp +33.421 21 70 Joshua Whatley Honda Visiontrack Racing Team +41.412 22 22 Ana Carrasco Ktm Boe Motorsports +74.077