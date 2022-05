Ferrari , Sainz:”è stata una gara tra luci e ombre”

Carlos Sainz si è classificato in seconda posizione sul podio del Gran Premio di Monaco

“È stata una gara folle, ma abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo – ha detto lo spagnolo -. Proseguire fino a montare le slick è stata la decisione giusta, poi però sono uscito dietro una macchina doppiata e questo ha rovinato i piani. Era la scelta giusta per provare ad andare in testa, però poi ho dovuto fare 12 curve dietro una macchina doppiata e questo mi è costato la vittoria. Va così. ChPerez ha avuto sfortuna in Arabia, io qui. Graining? Ce lo avevo anche io, l’ingresso nel tunnel era difficile, ci sono andato vicino a provare il sorpasso, ma se avessi frenato ancora più tardi sarei andato fuori sicuramente”.