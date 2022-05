Ferrari , furia Leclerc:”non possiamo permetterci di arrivare quarti”

Al termine del Gran Premio do Monaco , Charles Leclerc è una furia , i’ bib , dalla radio nascondono in parte le paroie del pilota monegasco rivolte ai suoi ingegneri.

La rabbia di Leclerc: a questo punto possiamo dire che il giovane pilota , il predestinato diventa perseguitato dalla maledizione quando gareggia sulla pista di casa sua a Montecarlo ? Lo scorso anno , si ritirò prima della gara , nonostante nel weekende come in quest’ultimo conquista una stupenda pole.

Il riferimento è alla strategia del muretto Ferrari, che ha concesso a Carlos Sainz di rimanere in pista con le full wet attendendo il passaggio alle slick e non coprendo la strategia di Sergio Perez, che invece aveva scelto le intermedie. Una scelta che, insieme a quella del doppio pit per montare a entrambi i piloti della rossa le gomme da asciutto contemporaneamente, è costata a Leclerc la vittoria.

Il monegasco ribadisce il concetto successivamente, ai microfoni di Sky Sport: “Fa male. Ci sono tante gare e abbiamo il passo, ma non possiamo permetterci di arrivare quarti, quando avevamo sei secondi di vantaggio sul secondo. Stavo gestendo il gap con quelli dietro. Fa male, in più a casa mia. Perdiamo tanti punti. Doveva essere nostra, io ho fatto tutto bene. Ho bisogno dell’aiuto del team, oggi abbiamo chiaramente preso una decisione sbagliata prima e un’altra dopo, scegliendo di pittare dietro Carlos. Ci sono stati tanti errori. Devo riguardare la gara, ci sono state troppe cose. Ora c’è solo tanta delusione. Se sono riuscito a mantenere la calma nel finale? Su questo sono migliorato tanto. Ho fatto due e tre respiri, mi sono sfogato e poi ho resettato. Amo questo team e tutte le persone, ma quello che è successo oggi non va bene”.