F1 – Sergio Perez ‘si prende’ il Gran Premio di Monaco

Il pilota messicano su red Bull centra il suo quarti successo in carriera.

Ci sarà da discutere in casa Ferrari per una stretegia sbagliata che ha penalizzato Charles Leclerc , in testa al Gran Premio richiamato ai box per sostituire le gomme.

In seconda posizione l’altro ferrarista Carlos Sainz , terzo Max Verstappen (Red Bull).

Leclerc nervoso nel momento all’ingresso lungo la Pit-Lane.

Una maledizione per il pilota monegasco , anche quest’anno partito in pole position , prima la pioggia con rinvio della partenza , una strategia da rivedere poi il pauroso incindete a Schumacker (Haas), praticamente la monoposto si è spezzata in due , solo un grande spavento per il giovane pilota . Subito e SafetyCar in pista, non hanno , poi bandiera rossa , tutti in Pit-Lane.

Al rientro in pista Perez è rimasto al comando della corsa , con Sainz che ha tentato di superare il pilota messicano senza però riuscirci. Dietro sainz Verstappen che ha mentenuto il la terza posizione , quarto uno sconsolato Leclerc . protagonista nel weekend , ma non è bastato per vincere sulla pista di casa sua.

Nella classifica mondiale Verstappen allunga su Leclerc . Guadgna punti importanti Perez .

Giro veloce di Lando Norris su McLaren

Classifica del GP di Monaco

POS. PILOTA TEAM TEMPO 1 S. Perez (M) Red Bull 2 C. Sainz (D) Ferrari + 2″9 3 M. Verstappen (M) Red Bull + 3″1 4 C. Leclerc (D) Ferrari + 5″4 5 G. Russell (M) Mercedes + 12″2 6 L. Norris (D) McLaren + 41″0 7 F. Alonso (M) Alpine + 51″5 8 L. Hamilton (M) Mercedes + 53″3 9 E. Ocon (D) Alpine + 55″0 10 V. Bottas (D) Alfa Romeo + 58″7 11 S. Vettel (D) Aston Martin + 59″4 12 P. Gasly (D) AlphaTauri + 62″2 13 D. Ricciardo (D) McLaren + 64″3 14 L. Stroll (D) Aston Martin + 65″8 15 N. Latifi (M) Williams + 1 giro 16 G. Zhou (M) Alfa Romeo + 1 giro 17 Y. Tsunoda (b) AlphaTauri + 1 giro 18 A. Albon (M) Williams RITIRO 19 M. Schumacher (I) Haas RITIRO 20 K. Magnussen (D) Haas RITIRO

Classifica Piloti

Pos. Pilota Team Punti 1 Max Verstappen Red Bull 125 2 Charles Leclerc Ferrari 116 3 Sergio Perez Red Bull 110 4 George Russell Mercedes 84 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 50 7 Lando Norris McLaren 48 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 30 10 Kevin Magnussen Haas 15 11 Daniel Ricciardo McLaren 11 12 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 13 Fernando Alonso AlphaTauri 10 14 Pierre Gasly Alpine 6 15 Sebastian Vettel Aston Martin 5 16 Alexander Albon Williams 3 17 Lance Stroll Aston Martin 2 18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1 19 Nico Hulkenberg Aston Martin 0 20 Mick Schumacher Haas 0 21 Nicholas Latifi Williams 0

La classifica Costruttori dopo il Gp di Monaco

La classifica del Mondiale Costruttori dopo il GP di Monaco:

Red Bull 235 Ferrari 199 Mercedes 134 McLaren 59 Alfa Romeo 41 Alpine 40 Alpha Tauri 17 Haas 15 Aston Martin 7 Williams 3