F1 , Ferrari , Mattia Binotto:”Le Red Bull hanno invaso la striscia gialla all’uscita dalla Pit-Lane. Attendiamo il giudizio della Direzione gara

Su Leclerc, nervosissimo e deluso a fine gara:” ne parleremo tutti assime , per chiarire quali sono stati gli errori commessi”

La delusione è tanta è sul volto di Mattia Binotto si nota. Intervistato da Sky Sport , il Team Principal della Rossa:” Se abbiamo commesso degli errori , ne parleremo tutti assieme , cercandi di capire dove abbiamo sbagliato”

“ Non ci sono problemi tra i due piloti” ha aggiunto Binotto, posso aggiungere solo che forse sarebbe stato meglio richiamare ai box primna Leclerc, poi Sainz per il cambio gomme alle intermedie”

Binotto ha posi aggiunto:” Non capisco per la Direzione gara ancora non abbia emesso il verdetto sulle due irregolarità commesse da Vesratappe e Perez , all’uscita dalla Pit-Lane , dopo il cambio gomme , entrambe le monoposto hanno invaso la linea gialla: “Siamo in attesa di un giudizio , aggiunge Binotto” , il regolamento parla chiaro”.