Euro22 Yerevan 21-30 Maggio: Semifinali – Commey 80 Kg e Mouhiidine 92 Kg in finale, bronzi per gli altri 5 azzurri

Sono 12 gli azzurri che hanno gareggiato agli Europei Elite 2022, kermesse in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia).

OGGI SI SONO SVOLTE LE SEMIFINALI CON 7 AZZURRI SUL RING:

Il 48 Kg Leonardo Esposito, sconfitto 5-0 dal bulgaro Sebahtin, conquista un meritatissimo bronzo.

Medaglia bronzea che si mette al collo anche il 54 Kg Manuel Cappai, superato in semifinale 5-0 dal francese Benamma.

Terzo gradino del podio raggiunto anche dal 75 Kg Salvatore Cavallaro su cui, nella semifinale di categoria, s’impone 4-1 l’irlandese Dossen.

Perde 3-2 il 51 Kg Federico Serra alla fine di un match, quello di semifinale contro l’inglese MacDonald, molto equilibrato e intenso. L’azzurro si mette così al collo il bronzo.

L’oro Europeo U22 2021, Michele Baldassi, non riesce ad avere la meglio sul belga Usturoi (0-5 per quest’ultimo nella semifinale). Bronzo, quindi, per l’azzurro.

Stacca il pass per la finale l’80 Kg Alfred Commey grazie a un netto 5-0 sull’ucraino Sapun. L’Azzurro boxerà domani (30/6) per l’oro con il serbo ARTJOM.

Finale sarà anche per l’argento mondiale 2021 Abbes Aziz Mouhiidine, capace di imporsi 5-0 sull’inglese Williams. L’Azzurro domani (30/5) si troverà di fronte lo spagnolo Reyes.

FINALISSIME 30/5 A PARTIRE DALLE 15

MEDAGLIERE AZZURRI

ORO:

ARGENTO:

BRONZO: MANUEL CAPPAI 54 KG; LEONARDO ESPOSITO 48 KG; SALVATORE CAVALLARO 75 KG; FEDERICO SERRA 51 Kg; MICHELE BALDASSI 57 Kg

PROGRAMMA MATCH E RISULTATI AZZURRI:

24/5

16° 71 Kg Cavallaro vs Newns SCO 4-1

8° 80 Kg Commey vs Bevan WAL 3-2

8° 54 Kg Cappai vs Boudhi BEL 5-0

25/5

8° 51 Kg Serra vs Demir TUR 5-0

8° 60 Kg Russo vs Gomtsyan GEO 0-4

8° 86 Kg Brito va Kushinashvili GEO 0-5

8° 75 Kg Cavallaro vs Bartl CZE 5-0

26/5

8° 71 Kg Cavallaro vs Kapuler ISR 3-2

8° 67 Kg Micheli vs Durkacz POL 0-5

8° +92 Kg Tonyshev vs Begadze GEO 0-5

8° 92 Kg Mouhiidine vs Bouafia FRA 5-0

27/5

4° 80 Kg Commey vs Ehis GER 5-0

4° 54 Kg Cappai vs McHale SCO 3-2

4° 57 Kg Baldassi vs Brach POL 4-1

4° 48 Kg Esposito vs Tyshkovets UKR 3-2

4° 51 Kg Serra vs Darbadze GEO 5-0

4° 75 Kg Cavallaro vs Gueler TUR 5-0

4° 71 Kg Cavallaro vs Akbar ENG 0-5

4° 92 Kg Mouhiidine vs TCHIGLADZE GEO 5-0

29/5

Semifinale 92 Kg Mouhiidine vs Williams ENG 5-0

Semifinale 54 Kg Cappai vs Bennama FRA 0-5

Semifinale 57 Kg Baldassi vs Usturoi BEL 0-5

Semifinale 75 Kg Cavallaro vs Dossen IRL 1-4

Semifinale 48 Kg Esposito vs SEBAHTIN BUL 0-5

Semifinale 51 Kg Serra vs Mac Donald ENG 2-3

Semifinale 80 Kg Commey vs Sapun UKR 5-0

30/5

Finale 80 Kg Commey vs ARTJOM SRB

Finale 92 Kg Mouhiidine vs Reyes SPA

INFO TORNEO

Da lunedì 23 a venerdì 27 avrà luogo la fase eliminatoria, cui seguiranno Semifinali (29/5) e finalissime (30/5).