Ancelotti:”nessuno ci dava per favoriti”

Il lReal Madrid ha vinto la Champions League , è la quattordicesima volta che i Blancos metteno in bacheca il trofeo europeo.

“Siamo felicissimi di aver vinto, non ci sono molte parole – ha commentato il tecnico Carlo Ancelotti -. Abbiamo disputato una Champions molto difficile e paradossalmente la partita in cui siamo stati meno in difficoltà è stata la finale”. Ancelotti è l’unico ad aver vinto 4 Champions da allenatore: “Sono stato bravo dai, ogni Champions ha un sapore speciale per me. Quella di oggi è sorprendente perché nessuno ci dava per favoriti”.