Motogp Gp d’Italia Mugello. Fabio Quartararo su tutti

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Italia, sesta tappa del Motomondiale 2021, in programma domani al Mugello.

Il pilota della Yamaha ha stabilito anche il nuovo record del tracciato toscano con uno strepitoso 1:45.187. “El Diablo” ha preceduto le Ducati di Francesco Bagnaia e Johann Zarco, staccati rispettivamente di 0.230s e 0.245s.

Per Quartararo si tratta della quarta pole dell’anno, la 14esima in MotoGP, la prima al Mugello. In seconda fila l’Aprilia con l’ottimo Aleix Espargarò, davanti alla Ducati di Jack Miller e alla KTM di Brad Binder.

Sempre una KTM, quella di Miguel Oliveira, apre la terza fila, dove ci sono anche le Suzuki di Alex Rins e del Campione in carica Joan Mir.

Decimo tempo per Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), che scatterà in quarta fila insieme alle Honda ufficiali di Marc Marquez e Pol Espargarò.

Decimo crono per Franco Morbidelli (Yamaha). Solo 19° Valentino Rossi

MotoGp Qualifica 2 Mugello – GP Italia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:45.187 2 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:45.417 0.230 3 5 Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:45.432 0.245 4 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:45.538 0.351 5 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:45.598 0.411 6 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 1:45.743 0.556 7 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 1:45.745 0.558 8 42 Alex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:45.996 0.809 9 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:46.076 0.889 10 21 Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha Srt 1:46.084 0.897 11 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team 1:46.125 0.938 12 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team 1:46.393 1.206