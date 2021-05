il Chelsea conquista la Champions League. Manchester City battuto 1-0

Il Chelsea è campione d’Europa

Nella finale tutta inglese di Porto la squadra di Tuchel ha battuto 1-0 il Manchester City grazie a una rete al 42′ di Havertz su perfetta verticalizzazione di Mount. Il City di Guardiola, fallisce la prima occasione nella sua storia di conquistare l’ambìto trofeo. La squadra di Guardiola alla prima finale , non ha trovato la reazione nella ripresa scontrandosi con la difesa del Chelsea bem organizzata



IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-CHELSEA 0-1

Manchester City (4-3-3): Ederson ; Walker , Stones , Dias , Zinchenko ; De Bruyne (14′ st Jesus ), Gundogan , Bernardo (19′ st Fernandinho ); Mahrez , Foden , Sterling (31′ st Aguero ). A disp.: Steffen, Carson, Aké, Laporte, Rodri, Torres, Mendy, Cancelo, Garcia. All.: Guardiola.

Chelsea (3-4-3): Mendy ; Azpilicueta , Thiago Silva (38′ Christensen ), Rudiger ; James , Jorginho , Kanté , Chilwell ; Havertz , Werner (21′ st Pulisic ), Mount (34′ st Kovacic ). A disp.: Kepa, Caballero, Alonso, Zouma, Giroud, Hudson-Odoi, Ziyech, Gilmour, Emerson. All.: Tuchel .

Arbitro: Lahoz

Marcatori: 42′ Havertz

Ammoniti: Gundogan, Jesus (M); Rudiger (C)